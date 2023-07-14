Популярный YouTube-блогер дал совет начинающим авторам

Дмитрий Масленников заявил, что начинающим блогерам нужно много трудиться ради успеха

Популярный российский YouTube-блогер Дмитрий Масленников дал советы тем, кто хочет прославиться в сети. В подкасте блогера и рэп-исполнителя Эльдара Джарахова, доступном на YouTube, он заявил, что начинающим авторам контента нужно много трудиться, чтобы достичь успеха.

«Сколько смотрю вокруг на весь шоу-бизнес, на исполнителей, на актеров — у нас [разве] какие-то невероятные вокалисты на сцене, у нас какие-то суперкреативные ребята в блогинге? Это вопрос трудоспособности», — заявил Масленников. По его мнению, успех зависит в первую очередь от упорства.

«Вся компашка, с которой мы начинали, все из-за невероятного труда и какого-то невероятного катализатора, который живет в жопе у каждого, работали-работали-работали — и получилось», — рассказал блогер.

В качестве примера он привел историю Джарахова, чья песня «Я в моменте» была очень популярна. «Сколько треков ты выпустил до того, как написал "Я в моменте"?» — поинтересовался Масленников. «Я около тысячи треков за жизнь точно написал, и половину из них, может, даже выпустил», — ответил блогер.

В сентябре 2022 года Масленников рассказал, что съемки одного из роликов обошлись ему в 5,5 миллиона рублей. Масленников назвал самым дорогостоящим роликом на его YouTube-канале на тот момент выпуск под названием «Игра в кальмара в реальной жизни. Выживет только один», снятый по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара».