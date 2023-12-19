«Самую скромную рождественскую ель в мире» продали за несколько тысяч долларов

Одну из первых искусственных елок продали на аукционе в Англии за $4,3 тыс.

Одна из первых искусственных елей массового производства была продана на аукционе Hansons Auctioneers в английском Оксфордшире за 3,4 тысячи фунтов стерлингов (4,3 тысячи долларов или 387 тысяч рублей). Об этом сообщает ABC News.

«Самая скромная рождественская ель в мире» представляет собой искусственное дерево длиной 38 сантиметров. На ней всего 25 ветвей, они украшены шестью миниатюрными подсвечниками и 12 искусственными ягодами.

Изделие было продано за сумму, более чем в 50 раз превышающую изначально запрашиваемую. На аукцион ель выставили по ориентировочной цене 60-80 фунтов стерлингов (76-101 доллар, или 6,8-9,1 тысячи рублей).

Искусственной ели 123 года. В 1920-м ее подарили англичанке Дороти Грант, тогда ей было восемь лет. Женщина хранила ель всю жизнь до кончины в 2014 году. Затем изделие перешло по наследству ее 84-летней дочери Ширли Холл. При этом имя нового владельца рождественской ели не раскрывается.

Представители Hansons Auctioneers отметили, что дерево напоминает первые искусственные елки массового производства, которые продавались в популярным магазине Woolworths в Лондоне. При этом отделка деревянного основания этой модели отличается от других подобных образцов. Из этого можно сделать предположение, что рождественскую елку изготовили для продажи в другом, более дорогом лондонском универмаге.

Ранее россиянам дали советы по украшению новогодней елки для встречи в 2024 году. Оформить дерево можно в изумрудном, красном и розовом цветах. Также украшения могут быть исполнены в золотом и медном цвете, отливать серебром или перламутром. Игрушки с радужными и «бензиновыми» переливами, отделанные пайетками и перьями, также актуальны.