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15:48, 19 декабря 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по украшению елки к Новому году

Дизайнер Беляева: оформить елку можно в изумрудном, красном и розовом цветах

Фото: Fumiaki Hayashi / Unsplash

В этом сезоне в моде изумрудно-зеленый, красный и розовый цвет Барби. Оформить елку к Новому году в этих оттенках рекомендует дизайнер и декоратор Юлия Беляева, ее слова приводит РБК.

Главный тренд уходящего года — цвет металлик. Елочные украшения могут быть исполнены в золотом и медном цвете, отливать серебром или перламутром. Современно будут смотреться игрушки с радужными и «бензиновыми» переливами, отделанные пайетками и перьями, рассказала эксперт.

В рамках эконаправления дерево можно украсить игрушками из дерева, текстиля, бумаги и валяной шерсти. Восточные мотивы подойдут приверженцам стиля хай-тек, лофт и минимализм: можно использовать бумажные оригами, фонарики, красные конверты хунбао с пожеланиями. Любителям стиля бохо Беляева дала совет присмотреться к ярким вязаным игрушкам в духе Мексики, игрушкам в виде кактусов, цветов и тропических фруктов.

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Отличным вариантом для оформления новогодней ели основатель студии AP1 DESIGN Александр Поняев считает мишуру «дождик». Правда, она не должна быть такой «жидкой», как в советское время. Мишуру следует брать короткую (20-30 сантиметров) и развешивать небольшими пучками на каждую веточку. Широкое основание «дождика» лучше обрезать до минимума — так елка будет выглядеть ухоженнее.

Говоря о новогодних шарах, Поняев рекомендовал остановить выбор на однотонных неброских оттенках. Утонченность придадут шары из прозрачного стекла, пластика или велюра, а также белые бусины. Разноцветные гирлянды, золотые и красные шары давно приелись россиянам, считает дизайнер. Семейные фото тоже могут стать элементом новогоднего украшения: снимки можно прикрепить на гирлянду или задекорировать в шары. Процесс изготовления таких игрушек может стать приятным досугом.

В качестве макушки, помимо красной звезды, можно использовать бант, полумесяц или цветок. Те, кто предпочитает украшать новогоднюю елку Вифлеемской или традиционной пятиконечной звездой, могут попробовать изготовить ее самостоятельно из бечевки или других подручных средств. Основание елки можно укрыть сатином или полотном с новогодними узорами, разместить фигурки животных. Там же можно поставить пенек, заметенный снегом из синтепона. Оригинально будут смотреться крупные фольгированные надувные шары.

Ранее стали известны любимые предметы новогоднего декора у россиян. Самыми популярными оказались искусственные ели, за ними следуют гирлянды и свечи. Фигурка символа наступающего года — дракона — заняла четвертое место в рейтинге.

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      Виктория Клабукова
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