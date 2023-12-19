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06:27, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

Мужчина узнал секрет воспитания матери и запретил ей оставаться с внуком

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее супруг узнал секрет воспитания своей матери и запретил ей оставаться с внуком. Девушка рассказала, что ее свекровь подмешивала детям и внуку виски, чтобы они быстрее засыпали.

Автор поста написала, что они с мужем Гарри воспитывают четырехмесячного сына Адама, за которым иногда присматривает ее свекровь. По словам героини истории, однажды ей нужно было посетить врача, а в это время мать ее мужа должна была присмотреть за ребенком.

«Я пыталась уложить сына, и тогда свекровь упомянула, что в прошлые разы добавляла в его бутылку с молоком немного виски, чтобы он уснул», — отметила рассказчица. Женщина призналась снохе, что всегда разбавляла алкоголь с молоком, когда ее дети были маленькими. «Я не злилась на нее, но попросила больше так не делать, она запаниковала, попросила прощения и предложила отвести Адама к врачу на обследование», — добавила автор истории.

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«Я решила посоветоваться об обследовании с мужем, но оказалось, что он понятия не имел, что его мать делала это с ним и его сестрами, и очень расстроился», — сказала героиня истории. В итоге мужчина решил запретить матери присматривать за сыном.

В комментариях под постом многие пришли к выводу, что свекровь автора не желала зла внуку и действовала согласно устаревшим принципам воспитания. По словам многих пользователей, их родители также втирали им в десна виски, чтобы они быстрее уснули.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как узнала неприятную правду о свекрови и запретила ей общаться с внуком. Она выяснила, что бабушка не раз обещала мальчику, что отнимет его у матери.

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      Олег Давыдов
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