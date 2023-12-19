Секс-эксперт перечислила самые подходящие для праздничных дней позы в постели

Перед праздниками парам нужно запланировать время друг для друга и выбрать позы для секса, которые можно использовать, если в доме остановились гости, говорит секс-эксперт Дебби Бер. Ее цитирует Daily Star.

По словам Бер, выделять время друг для друга очень важно. «Так же, как планируете вечеринку и обмен подарками с друзьями, запланируйте совместный досуг. Мы отдаем должное всем важным отношениям с людьми за год, не забудьте же о тех, кто ближе всего», — призвала она.

Также она перечислила позы для тихого секса, подходящие тем, у кого на праздниках останавливаются родственники, или тем, кто боится потревожить отдыхающих на каникулах детей. В частности, она предложила позу ложек, при которой мужчина и женщина лежат на боку, а также вариант позы наездницы, при котором женщина стоит опершись руками на стену.

Наконец, она посоветовала заниматься любовью в миссионерской позе под одеялом. «Замечательно приглушает звуки. Положите за изголовье пару подушек, чтобы оно не стучало, отправляйтесь под одеяло и хорошенько повеселитесь», — посоветовала она.

Накануне известный порносайт Clips4Sale назвал фетиш «великанша» главным секс-фетишем 2023 года. По данным издания, в уходящем году сексуальный контент, в котором более крупные женщины унижают, подавляют и контролируют мужчину, стал самым быстрорастущим сегментом, а его продажи увеличились на 36 процентов.

