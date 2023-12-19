Секс-эксперт подсказал способы увеличить пенис без операции

Существует несколько способов увеличить половой член без операции, в том числе визуально, рассказал секс-консультант, профессор Киван Уайли. Различные методы сделать гениталии мужчины больше он подсказал в беседе с The Sun.

Уайли отметил, что у мужчин, обеспокоенных размером пениса, часто есть проблемы с образом собственного тела в целом. Для повышения уверенности в себе он порекомендовал мужчинам привести себя в спортивную форму и, в частности, избавиться от жира на животе, который может мешать оценить длину полового члена по достоинству. Кроме того, продолжил он, при небольших размерах члена лучше коротко стричь лобковые волосы, чтобы они не закрывали длину органа.

Эксперт также отметил, что использование помп для члена не имеет доказанного влияния на его размер, а установка растяжителей на пенис может быть опасна для здоровья — неправильное использование способно нанести травмы. «Некоторые пациенты, использующие растягивающие устройства в течение шести месяцев, заметили увеличение размеров на один-два сантиметра. Однако такое лечение не следует начинать без наблюдения врача», — предупредил Уайли.

Ранее уролог-андролог Константин Поляковский рассказал, что перелом возникает при чрезмерной нагрузке на половой член в состоянии эрекции. Чаще всего это происходит при интенсивном половом акте, особенно в позе «женщина сверху», однако такая травма может случиться и при неудачном падении мужчины или ударном воздействии на эрегированный пенис.