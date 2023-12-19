Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:32, 19 декабря 2023Забота о себе

Секс-эксперт подсказал способы увеличить пенис без операции

Фото:Unsplash

Существует несколько способов увеличить половой член без операции, в том числе визуально, рассказал секс-консультант, профессор Киван Уайли. Различные методы сделать гениталии мужчины больше он подсказал в беседе с The Sun.

Уайли отметил, что у мужчин, обеспокоенных размером пениса, часто есть проблемы с образом собственного тела в целом. Для повышения уверенности в себе он порекомендовал мужчинам привести себя в спортивную форму и, в частности, избавиться от жира на животе, который может мешать оценить длину полового члена по достоинству. Кроме того, продолжил он, при небольших размерах члена лучше коротко стричь лобковые волосы, чтобы они не закрывали длину органа.

Эксперт также отметил, что использование помп для члена не имеет доказанного влияния на его размер, а установка растяжителей на пенис может быть опасна для здоровья — неправильное использование способно нанести травмы. «Некоторые пациенты, использующие растягивающие устройства в течение шести месяцев, заметили увеличение размеров на один-два сантиметра. Однако такое лечение не следует начинать без наблюдения врача», — предупредил Уайли.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022

Ранее уролог-андролог Константин Поляковский рассказал, что перелом возникает при чрезмерной нагрузке на половой член в состоянии эрекции. Чаще всего это происходит при интенсивном половом акте, особенно в позе «женщина сверху», однако такая травма может случиться и при неудачном падении мужчины или ударном воздействии на эрегированный пенис.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Норвегия из гуманизма разрешила самолету с умирающим россиянином пролететь по своему небу. В посадке пилотам отказали

      Российских силовиков задержали за слив информации ритуальщикам

      Секс-эксперт подсказал способы увеличить пенис без операции

      В России появится мощный дрон для борьбы с НАТО на море

      В ЛНР заявили о росте числа наемников из Грузии и Польши в зоне спецоперации

      Россию снова не позвали на форум в Давосе

      Россиянин напал на школьницу во дворе дома и приставил к ее лицу нож

      Аферисты обманули российского психолога почти на 4 миллиона рублей по видеосвязи

      Тренер посоветовал упражнение без инвентаря для рельефного пресса

      Раскрыта судьба наследства «Пухляша из клипа Little Big»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости