Мужчинам рассказали о симптомах и опасности перелома полового члена

Одним из распространенных осложнений перелома пениса при отсутствии своевременного лечения может стать снижение эрекции. Об опасности и симптомах этого заболевания кандидат медицинских наук, уролог-андролог Клиники урологии Сеченовского университета Константин Поляковский рассказал «Ленте.ру».

Врач объяснил, что перелом возникает при чрезмерной нагрузке на половой член в состоянии эрекции. Чаще всего это происходит при интенсивном половом акте, особенно в позе «женщина сверху», однако такая травма может случиться и при неудачном падении мужчины или ударном воздействии на эрегированный пенис.

По словам Поляковского, при переломе происходит разрыв белочной оболочки кавернозных тел полового члена с излитием крови и формированием гематомы. Симптомами заболевания он назвал острую боль, сильный отек пениса. Также при переломе кожа полового органа приобретает сине-фиолетовый цвет. Возможны затруднения при мочеиспускании.

Первая помощь при подобной травме заключается в бинтовании полового члена эластичным бинтом. Затем к нему надо приложить лед и срочно обратиться к врачу-андрологу для диагностики и уточнения степени разрыва белочной оболочки. В легких случаях возможно проведение консервативной терапии, в тяжелых, при нарастании гематомы, не обойтись без экстренной операции Константин Поляковский уролог-андролог, кандидат медицинских наук

Поляковский предупредил, что осложнениями перелома полового члена при отсутствии своевременного лечения могут стать снижение потенции вплоть до полного ее отсутствия, укорочение полового органа, боль при эрекции. В тяжелых случаях возможно развитие нагноения гематомы, что может привести к ампутации.

Ранее врач-уролог Гордон Мьюр предупредил об опасных последствиях операции по увеличению мужских гениталий. Среди распространенных осложнений он назвал потерю чувствительности головки пениса, фиброз тканей, миграцию и комкование наполнителей, из-за чего половой член выглядит шероховатым.