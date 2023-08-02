Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 2 августа 2023Забота о себе

Мужчинам рассказали о симптомах и опасности перелома полового члена

Фото: Unsplash

Одним из распространенных осложнений перелома пениса при отсутствии своевременного лечения может стать снижение эрекции. Об опасности и симптомах этого заболевания кандидат медицинских наук, уролог-андролог Клиники урологии Сеченовского университета Константин Поляковский рассказал «Ленте.ру».

Врач объяснил, что перелом возникает при чрезмерной нагрузке на половой член в состоянии эрекции. Чаще всего это происходит при интенсивном половом акте, особенно в позе «женщина сверху», однако такая травма может случиться и при неудачном падении мужчины или ударном воздействии на эрегированный пенис.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

По словам Поляковского, при переломе происходит разрыв белочной оболочки кавернозных тел полового члена с излитием крови и формированием гематомы. Симптомами заболевания он назвал острую боль, сильный отек пениса. Также при переломе кожа полового органа приобретает сине-фиолетовый цвет. Возможны затруднения при мочеиспускании.

Первая помощь при подобной травме заключается в бинтовании полового члена эластичным бинтом. Затем к нему надо приложить лед и срочно обратиться к врачу-андрологу для диагностики и уточнения степени разрыва белочной оболочки. В легких случаях возможно проведение консервативной терапии, в тяжелых, при нарастании гематомы, не обойтись без экстренной операции

Константин Поляковский уролог-андролог, кандидат медицинских наук

Поляковский предупредил, что осложнениями перелома полового члена при отсутствии своевременного лечения могут стать снижение потенции вплоть до полного ее отсутствия, укорочение полового органа, боль при эрекции. В тяжелых случаях возможно развитие нагноения гематомы, что может привести к ампутации.

Ранее врач-уролог Гордон Мьюр предупредил об опасных последствиях операции по увеличению мужских гениталий. Среди распространенных осложнений он назвал потерю чувствительности головки пениса, фиброз тканей, миграцию и комкование наполнителей, из-за чего половой член выглядит шероховатым.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Сговор против прав и вмешательство в официальные процедуры: Трампу предъявили четыре новых обвинения

    Российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ на нескольких направлениях

    Пентагон сообщил об ответе КНДР о перебежавшем на их сторону военном США

    Совратившая ученика женщина создала группу поддержки для секс-преступников

    Мужчинам рассказали о симптомах и опасности перелома полового члена

    Грузовик Cygnus стартовал к МКС на ракете-носителе Antares

    В России допустили проблемы с визами США для делегации в ООН

    Найдено новое натуральное средство против старения и рака

    В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве

    Власти Нигера объявили об открытии границ с пятью странами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости