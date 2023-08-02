Мужчинам рассказали о симптомах и опасности перелома полового члена
Одним из распространенных осложнений перелома пениса при отсутствии своевременного лечения может стать снижение эрекции. Об опасности и симптомах этого заболевания кандидат медицинских наук, уролог-андролог Клиники урологии Сеченовского университета Константин Поляковский рассказал «Ленте.ру».
Врач объяснил, что перелом возникает при чрезмерной нагрузке на половой член в состоянии эрекции. Чаще всего это происходит при интенсивном половом акте, особенно в позе «женщина сверху», однако такая травма может случиться и при неудачном падении мужчины или ударном воздействии на эрегированный пенис.
По словам Поляковского, при переломе происходит разрыв белочной оболочки кавернозных тел полового члена с излитием крови и формированием гематомы. Симптомами заболевания он назвал острую боль, сильный отек пениса. Также при переломе кожа полового органа приобретает сине-фиолетовый цвет. Возможны затруднения при мочеиспускании.
Первая помощь при подобной травме заключается в бинтовании полового члена эластичным бинтом. Затем к нему надо приложить лед и срочно обратиться к врачу-андрологу для диагностики и уточнения степени разрыва белочной оболочки. В легких случаях возможно проведение консервативной терапии, в тяжелых, при нарастании гематомы, не обойтись без экстренной операции
Поляковский предупредил, что осложнениями перелома полового члена при отсутствии своевременного лечения могут стать снижение потенции вплоть до полного ее отсутствия, укорочение полового органа, боль при эрекции. В тяжелых случаях возможно развитие нагноения гематомы, что может привести к ампутации.
Ранее врач-уролог Гордон Мьюр предупредил об опасных последствиях операции по увеличению мужских гениталий. Среди распространенных осложнений он назвал потерю чувствительности головки пениса, фиброз тканей, миграцию и комкование наполнителей, из-за чего половой член выглядит шероховатым.