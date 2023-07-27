Врач предупредил об опасных последствиях операций по увеличению пениса

Уролог Мьюр предупредил, что увеличение пениса силиконовым имплантом опасно для здоровья

Увеличение размера мужских гениталий с помощью силиконовых имплантов или филлеров чревато осложнениями и может быть опасно для здоровья, предупредил британский врач-уролог Гордон Мьюр. Об опасных последствиях этой операции пишет издание The Times.

Мьюр призвал мужчин отказаться от идеи увеличить размер пениса из-за крайне высокого риска разнообразных осложнений. Он рассказал, что в последние годы ему приходится проводить большое количество реконструктивных операций, чтобы восстановить половые органы, поврежденные хирургическим вмешательством, силиконовыми имплантами и филлерами.

Среди самых распространенных осложнений Мьюр назвал потерю чувствительности головки пениса, фиброз тканей, миграцию и комкование наполнителей, из-за чего половой член выглядит шероховатым. Также не исключены воспалительные процессы из-за инфекции, правда в хороших клиниках это встречается довольно редко, пояснил врач.

Сопряжена с рисками и операция по увеличению гениталий при помощи силиконового импланта, вживляющегося непосредственно под крайнюю плоть, продолжил Мьюр. По его словам, удалять силикон из пениса — «сущий кошмар, потому что он прилипает ко всем тканям».

Еще одной потенциально опасной для мужского здоровья хирургической процедурой Мьюр назвал лигаментотомию — операцию, благодаря которой пенис увеличивается посредством рассечения поддерживающей его связки. С помощью этой методики можно удлинить половой орган на 2,5-3,5 сантиметра, но после нее велик риск образования рубцов. Кроме этого, из-за опущения члена после лигаментотомии может измениться угол эрекции, добавил уролог.

В заключение Мьюр отметил, что процедура по увеличению гениталий не поможет улучшить качество интимной жизни, как надеются многие мужчины. Наоборот, вряд ли женщины захотят заниматься сексом с партнером, у которого слишком большой пенис, так как это может причинить боль.

Ранее сообщалось, что в Великобритании врачи отметили растущий спрос на операции по увеличению половых членов. Гордон Мьюр связал эту тенденцию с тем, что во время пандемии коронавируса многие мужчины всерьез увлеклись порнографией и при этом проводили недостаточно времени с другими людьми. Из-за этого их представления о норме оказались искажены.