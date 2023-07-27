Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 27 июля 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасных последствиях операций по увеличению пениса

Уролог Мьюр предупредил, что увеличение пениса силиконовым имплантом опасно для здоровья

Фото: Akram Huseyn / Unsplash

Увеличение размера мужских гениталий с помощью силиконовых имплантов или филлеров чревато осложнениями и может быть опасно для здоровья, предупредил британский врач-уролог Гордон Мьюр. Об опасных последствиях этой операции пишет издание The Times.

Мьюр призвал мужчин отказаться от идеи увеличить размер пениса из-за крайне высокого риска разнообразных осложнений. Он рассказал, что в последние годы ему приходится проводить большое количество реконструктивных операций, чтобы восстановить половые органы, поврежденные хирургическим вмешательством, силиконовыми имплантами и филлерами.

Среди самых распространенных осложнений Мьюр назвал потерю чувствительности головки пениса, фиброз тканей, миграцию и комкование наполнителей, из-за чего половой член выглядит шероховатым. Также не исключены воспалительные процессы из-за инфекции, правда в хороших клиниках это встречается довольно редко, пояснил врач.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Сопряжена с рисками и операция по увеличению гениталий при помощи силиконового импланта, вживляющегося непосредственно под крайнюю плоть, продолжил Мьюр. По его словам, удалять силикон из пениса — «сущий кошмар, потому что он прилипает ко всем тканям».

Еще одной потенциально опасной для мужского здоровья хирургической процедурой Мьюр назвал лигаментотомию — операцию, благодаря которой пенис увеличивается посредством рассечения поддерживающей его связки. С помощью этой методики можно удлинить половой орган на 2,5-3,5 сантиметра, но после нее велик риск образования рубцов. Кроме этого, из-за опущения члена после лигаментотомии может измениться угол эрекции, добавил уролог.

В заключение Мьюр отметил, что процедура по увеличению гениталий не поможет улучшить качество интимной жизни, как надеются многие мужчины. Наоборот, вряд ли женщины захотят заниматься сексом с партнером, у которого слишком большой пенис, так как это может причинить боль.

Ранее сообщалось, что в Великобритании врачи отметили растущий спрос на операции по увеличению половых членов. Гордон Мьюр связал эту тенденцию с тем, что во время пандемии коронавируса многие мужчины всерьез увлеклись порнографией и при этом проводили недостаточно времени с другими людьми. Из-за этого их представления о норме оказались искажены.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о начале главной фазы контрнаступления ВСУ

    Российские военные отразили девять атак ВСУ и уничтожили более 150 бойцов

    Врач предупредил об опасных последствиях операций по увеличению пениса

    Парень бросил девушку-модель из-за двухчасовых секс-тренировок

    Российский отряд БОБР отчитался об успехах в зоне СВО

    Подполье раскрыло данные об ударах ВС РФ по расположению наемников в Николаеве

    В России создали способный поразить противника в укрытии микробеспилотник

    Названа необходимая российскому «Корнету» деталь

    В Херсонской области заявили о снижении активности перемещений ВСУ

    Блинкен осудил попытку переворота в Нигере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости