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07:13, 25 июля 2023Из жизни

Британцы стали чаще увеличивать пенисы из-за порнографии

В Великобритании мужчины стали чаще увеличивать пенисы из-за пандемии и порнографии

Фото: Diego Lozano / Unsplash

Медики в Великобритании отметили растущий спрос на операции по увеличению половых членов. Об этом сообщает Daily Star.

Уролог Гордон Мур связывает тенденцию с тем, что во время пандемии COVID-19 многие британцы всерьез увлеклись порнографией. При этом они проводили недостаточно времени с другими людьми, из-за чего их представления о норме оказались искажены. Теперь они чаще просят увеличивать свои пенисы, чтобы быть похожими на мужчин-порнозвезд.

В результате они сравнивали себя с порноактерами, чьи размеры с точки зрения статистики аномальны. Это как смотреть баскетбол целыми днями и потом прийти к выводу, что твой рост должен быть не меньше 180 сантиметров

Гордон Муруролог

По словам Мура, возможность восстанавливаться после подобных косметических вмешательств, работая из дома, привела к большому количеству «бессмысленного кровопролития». При этом желающие лечь под нож были готовы заплатить до десяти тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,2 миллиона рублей), чтобы увеличить длину и диаметр полового органа.

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Мур отметил, что в большинстве случаев мужчины имеют превратное представление о средних размерах мужских половых органов. В 2016 году уролог участвовал в масштабном исследовании, в ходе которого ученые измерили пенисы 15 тысяч мужчин. Они пришли к выводу, что длина среднего полового члена в эрегированном состоянии не превышает 13,2 сантиметра.

Ранее врач-уролог Рена Малик рассказала, что важность размера пениса для хорошего секса и достижения женщиной оргазма сильно преувеличена. По ее словам, подавляющее большинство женщин на самом деле нуждаются в стимуляции клитора для достижения кульминации, так как не испытывают оргазм при вагинальном сексе.

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    Антонина Черташ
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