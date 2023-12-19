Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:11, 19 декабря 2023Россия

Шойгу назвал самую боеспособную армию мира

Шойгу: на сегодня армия России является самой боеспособной
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На сегодняшний день Вооруженные силы России являются наиболее боеспособной армией мира. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Вооружение, которым оснащены российские войска, проверено в боевых условиях, отметил глава Минобороны.

За время проведения специальной военной операции боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих, добавил Шойгу.

Также во время выступления Шойгу назвал потери украинских войска в ходе начавшегося в июне контрнаступления. По его словам, с 4 июня Вооруженные силы Украины потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и большое количество прочей военной техники, в том числе иностранного производства.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин резко высказался о расширении НАТО

      Путин фразой «мешать не будем, но свое не отдадим» описал дальнейший ход истории

      Властям Финляндии разрешили конфисковать стадион российских миллиардеров

      На Украине назвали ответственных за прослушку Залужного

      МИД Германии обвинили в покупке ненужного роскошного дома

      Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на зиму

      Крупнейший перевозчик нашел обходной путь вокруг Красного моря

      Российским нефтяникам предрекли проблемы из-за напряженности в Красном море

      Милохин оценил перспективу вернуться в Россию

      Россиян предупредили о симптомах приближающегося инфаркта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости