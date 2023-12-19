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14:23, 19 декабря 2023Россия

Шойгу назвал приоритетную задачу СВО в 2024 году

Шойгу: в 2024 году ВС России продолжат СВО до полного выполнения задач
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в 2024 будут продолжать специальную военную операцию до полного выполнения задач. Об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства, трансляция которого ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Приоритетные задачи на следующий год — продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, определенных верховным главнокомандующим. Основные усилия в боевой учебе сосредоточить на качественной подготовке вновь сформированных подразделений, а также слаживании соединений и воинских частей», — пояснил министр.

Среди задач глава ведомства также назвал проведение боевой подготовки с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на восток. Помимо того, планируется поставить на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс «Сармат».

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция выявила ряд минусов в российских оборонительных силах. Он призвал в этой связи наращивать число беспилотников, спутников, высокоточных снарядов, совершенствовать систему противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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