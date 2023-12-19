Шойгу назвал приоритетную задачу СВО в 2024 году

Шойгу: в 2024 году ВС России продолжат СВО до полного выполнения задач

Вооруженные силы (ВС) России в 2024 будут продолжать специальную военную операцию до полного выполнения задач. Об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства, трансляция которого ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Приоритетные задачи на следующий год — продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, определенных верховным главнокомандующим. Основные усилия в боевой учебе сосредоточить на качественной подготовке вновь сформированных подразделений, а также слаживании соединений и воинских частей», — пояснил министр.

Среди задач глава ведомства также назвал проведение боевой подготовки с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на восток. Помимо того, планируется поставить на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс «Сармат».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция выявила ряд минусов в российских оборонительных силах. Он призвал в этой связи наращивать число беспилотников, спутников, высокоточных снарядов, совершенствовать систему противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.