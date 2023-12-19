Шойгу заявил о семи тысячах километров минных полей в зоне СВО

Шойгу: на линии соприкосновения создано семь тысяч километров минных полей

На всей линии боевого соприкосновения создано семь тысяч километров минных полей. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства, трансляция которого ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Для повышения устойчивости обороны группировок войск по поручению Верховного Главнокомандующего решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны», — пояснил министр.

По его словам, вся линия боестолкновения составляет более двух тысяч километров. Помимо семи тысяч километров минных полей там создано полтора миллиона противотанковых заграждений «Пирамида», две тысячи километров противотанковых рвов, а также три тысячи опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники.

Глубина минирования, добавил Шойгу, составляет до 600 метров, что превышает в два раза обычные стандарты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция выявила ряд минусов в российских оборонительных силах. Он призвал в связи с этим наращивать число беспилотников, спутников, высокоточных снарядов, совершенствовать систему противовоздушной обороны.