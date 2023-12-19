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14:16, 19 декабря 2023Мир

Шойгу заявил об уменьшении числа иностранных наемников ВСУ в шесть раз

Шойгу: число иностранных наемников в рядах ВСУ сократилось в шесть раз
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Число иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократилось в шесть раз. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«Активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. Уничтожены свыше 5 800 боевиков», — отметил глава Минобороны.

По его словам, 1 427 уничтоженных наемников были из Польши, 466 — из США, еще 344 — из Великобритании.

Глава российского оборонного ведомства также подчеркнул, что число поддерживающих Россию и готовых выступать на ее стороне в зоне специальной военной операции (СВО) иностранных добровольцев выросло в семь раз.

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      Семен Александров
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