Шойгу: число поддерживающих РФ иностранных добровольцев выросло в семь раз

Число поддерживающих Россию и готовых выступать на ее стороне в зоне специальной военной операции (СВО) иностранных добровольцев выросло в семь раз. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды», — высказался глава оборонного ведомства.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о сокращении числа иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, такой вывод был сделан на основании анализа «данных от агентурных источников», а также мониторинга радиоэфиров и разведданных с линии боевого соприкосновения.

Между тем один из офицеров украинских войск Дмитрий Костюк заявил, что многие иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, покидают страну, столкнувшись с ожесточенными боями. Он объяснил, что большинство иностранцев неверно представляют себе боевые действия.