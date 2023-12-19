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14:13, 19 декабря 2023Россия

Шойгу заявил о росте числа поддерживающих Россию иностранных добровольцев

Шойгу: число поддерживающих РФ иностранных добровольцев выросло в семь раз
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Число поддерживающих Россию и готовых выступать на ее стороне в зоне специальной военной операции (СВО) иностранных добровольцев выросло в семь раз. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды», — высказался глава оборонного ведомства.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о сокращении числа иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, такой вывод был сделан на основании анализа «данных от агентурных источников», а также мониторинга радиоэфиров и разведданных с линии боевого соприкосновения.

Между тем один из офицеров украинских войск Дмитрий Костюк заявил, что многие иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, покидают страну, столкнувшись с ожесточенными боями. Он объяснил, что большинство иностранцев неверно представляют себе боевые действия.

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      Алина Гончарова
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