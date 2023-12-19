Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:21, 19 декабря 2023Забота о себе

Сильно похудевшие люди поделились удивившими их открытиями

Фото: Huha Inc. / Unsplash

Сильно похудевшие пользователи сети поделились открытиями, больше всего удивившими их после потери веса. Своими историями люди поделились на форуме Reddit.

Некоторые пользователи отметили, что начали лучше себя чувствовать и смогли отказаться от использования некоторых лекарств.

В прошлом году похудела на 36 килограммов, и самое важное — мои кислотный рефлюкс и изжога ушли. Я раньше каждые два часа глотала антациды, а сейчас они пылятся в аптечке

colleennicole93пользовательница Reddit

Еще одна женщина рассказала, что с удивлением обнаружила у себя наличие выпирающих костей.

Ключицы, запястья, коленки, бедра, ребра. Из меня торчит столько костей отовсюду, это так странно

Princess-Pancake-97пользовательница Reddit
Материалы по теме:
«Меня сковывал страх» Россиянок все чаще домогаются в переполненном транспорте. Как фроттеристы ищут своих жертв?
«Меня сковывал страх»Россиянок все чаще домогаются в переполненном транспорте. Как фроттеристы ищут своих жертв?
5 мая 2023
«Первые трусы я украл у жены друга» Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
«Первые трусы я украл у жены друга»Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
15 августа 2022
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

Один мужчина признался, что незнакомцы стали вести себя с ним вежливее, чего не скажешь о знакомых людях.

Они говорят о моем былом лишнем весе, будто их старые мнения обо мне не могут меня задеть. Но нет, это все еще больно. Наконец, я удивлен, как мозг преображает реальность. Я смотрю в зеркало и все еще вижу 136-килограммового себя, мозг не поспевает за картинкой. Очень боюсь снова потолстеть. Так что у меня до сих пор расстройство пищевого поведения, просто на этот раз обратное

writeinthedarkпользователь Reddit

Ранее таксисты перечислили поступки пассажиров, которые считают самыми возмутительными. Некоторые водители вспомнили о сексуальных домогательствах и непристойных предложениях.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Норвегия запретила посадку российскому самолету с умирающим мужчиной

      Сильно похудевшие люди поделились удивившими их открытиями

      Умерла народная артистка России Александра Жигалова

      В сенате США достигли прогресса на переговорах о помощи Украине

      Продавец рассказал о самой раздражающей привычке посетителей секс-шопов

      Законопроект об уголовной ответственности за русофобию поддержали в кабмине

      Пентагон объявил многонациональную операцию по защите Красного моря

      Конгрессмен США резко высказался об Украине

      Украинские солдаты заподозрили США в желании сдать Киев

      Marvel уволила звезду сериала «Локи»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости