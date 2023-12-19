Сильно похудевшие люди поделились удивившими их открытиями

Сильно похудевшие пользователи сети поделились открытиями, больше всего удивившими их после потери веса. Своими историями люди поделились на форуме Reddit.

Некоторые пользователи отметили, что начали лучше себя чувствовать и смогли отказаться от использования некоторых лекарств.

В прошлом году похудела на 36 килограммов, и самое важное — мои кислотный рефлюкс и изжога ушли. Я раньше каждые два часа глотала антациды, а сейчас они пылятся в аптечке

colleennicole93 пользовательница Reddit

Еще одна женщина рассказала, что с удивлением обнаружила у себя наличие выпирающих костей.

Ключицы, запястья, коленки, бедра, ребра. Из меня торчит столько костей отовсюду, это так странно Princess-Pancake-97 пользовательница Reddit

Один мужчина признался, что незнакомцы стали вести себя с ним вежливее, чего не скажешь о знакомых людях.

Они говорят о моем былом лишнем весе, будто их старые мнения обо мне не могут меня задеть. Но нет, это все еще больно. Наконец, я удивлен, как мозг преображает реальность. Я смотрю в зеркало и все еще вижу 136-килограммового себя, мозг не поспевает за картинкой. Очень боюсь снова потолстеть. Так что у меня до сих пор расстройство пищевого поведения, просто на этот раз обратное

writeinthedark пользователь Reddit

Ранее таксисты перечислили поступки пассажиров, которые считают самыми возмутительными. Некоторые водители вспомнили о сексуальных домогательствах и непристойных предложениях.