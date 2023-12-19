Собчак «немножко пожирнела» из-за проблем со здоровьем

Журналистка Собчак: я немножко пожирнела из-за проблем со здоровьем

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на прибавку в весе из-за проблем со здоровьем. На эту тему она высказалась на своем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

В разговоре с блогершей Кариной Нигай знаменитость призналась, что комплексует из-за нынешней фигуры. «У меня есть небольшая проблема: я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела (...) Ненавижу жирных людей, видимо, это мое проклятье наступило», — заявила она.

Собчак не раскрыла подробности своего диагноза, который повлиял на ее текущий внешний вид. При этом журналистка призналась, что из-за лишних килограммов вынуждена носить оверсайз-одежду.

Ранее в декабре Ксения Собчак похвасталась украшением почти за миллиард рублей. На размещенном кадре она показала кольцо с бриллиантом в форме сердца весом в 42 карата, стоимость которого составляет около 10 миллионов долларов (799 миллионов рублей).