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12:50, 19 декабря 2023Ценности

Собчак «немножко пожирнела» из-за проблем со здоровьем

Журналистка Собчак: я немножко пожирнела из-за проблем со здоровьем

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на прибавку в весе из-за проблем со здоровьем. На эту тему она высказалась на своем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

В разговоре с блогершей Кариной Нигай знаменитость призналась, что комплексует из-за нынешней фигуры. «У меня есть небольшая проблема: я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела (...) Ненавижу жирных людей, видимо, это мое проклятье наступило», — заявила она.

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Собчак не раскрыла подробности своего диагноза, который повлиял на ее текущий внешний вид. При этом журналистка призналась, что из-за лишних килограммов вынуждена носить оверсайз-одежду.

Ранее в декабре Ксения Собчак похвасталась украшением почти за миллиард рублей. На размещенном кадре она показала кольцо с бриллиантом в форме сердца весом в 42 карата, стоимость которого составляет около 10 миллионов долларов (799 миллионов рублей).

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      Карина Черных
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