Ксения Собчак похвасталась украшением почти за миллиард рублей

Журналистка Собчак похвасталась кольцом с бриллиантом почти за миллиард рублей

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак похвасталась роскошным украшением почти за миллиард рублей. Соответствующее фото она опубликовала в личном Telegram-канале.

Знаменитость поделилась снимком из ресторана, на котором показала детали своего образа. На размещенном кадре видно кольцо с бриллиантом в форме сердца. Журналисты KP.RU связались с ювелирами, которые рассказали, что такой драгоценный камень весом в 42 карата стоит около 10 миллионов долларов (799 миллионов рублей).

Собчак не раскрывала подробности приобретения упомянутого ювелирного изделия.

Ранее в декабре певец Филипп Киркоров подарил популярной блогерше колье за восемь миллионов рублей. На размещенных кадрах было видно, как исполнитель самостоятельно надевал драгоценность с массивным камнем на шею инфлюэнсерши Маргариты Овсянниковой.