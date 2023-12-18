Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:55, 18 декабря 2023Ценности

Ксения Собчак похвасталась украшением почти за миллиард рублей

Журналистка Собчак похвасталась кольцом с бриллиантом почти за миллиард рублей

Фото: Telegram-канал «СОБЧАК»

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак похвасталась роскошным украшением почти за миллиард рублей. Соответствующее фото она опубликовала в личном Telegram-канале.

Знаменитость поделилась снимком из ресторана, на котором показала детали своего образа. На размещенном кадре видно кольцо с бриллиантом в форме сердца. Журналисты KP.RU связались с ювелирами, которые рассказали, что такой драгоценный камень весом в 42 карата стоит около 10 миллионов долларов (799 миллионов рублей).

Материалы по теме:
Замкнутый круг Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Замкнутый кругКак самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
30 января 2020
Центр удовольствия Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Центр удовольствияКак находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
21 августа 2020

Собчак не раскрывала подробности приобретения упомянутого ювелирного изделия.

Ранее в декабре певец Филипп Киркоров подарил популярной блогерше колье за восемь миллионов рублей. На размещенных кадрах было видно, как исполнитель самостоятельно надевал драгоценность с массивным камнем на шею инфлюэнсерши Маргариты Овсянниковой.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Возможно, Венгрия создаст больше проблем» В ЕС задумались о спецмерах ради согласования нового пакета помощи Украине

      Роспотребнадзор опроверг информацию о пандемии микоплазменной инфекции

      Популярный комик высказался об уехавших россиянах

      Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров

      Туристы соврали о похищении в попытке выманить у родителей деньги на отпуск

      Влияние магнитных бурь на человека и природу оценили

      В Москве побит рекорд по высоте сугробов

      Ледяные дожди оставили жителей российского города без света

      Продажи подержанных машин в России неожиданно снизились

      Дислокацию немецких войск в Литве назвали историческим моментом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости