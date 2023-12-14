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19:44, 14 декабря 2023Ценности

Киркоров подарил популярной блогерше колье за восемь миллионов рублей

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров подарил российской блогерше и певице Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) украшение за миллионы рублей. На соответствующие истории в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Известно, что инфлюэнсерша организовала мероприятие, на котором присутствовали журналистка Ксения Собчак, рэпер Тимати, певец Егор Крид и другие. Помимо этого, на торжестве присутствовал Киркоров, который исполнил ряд песен и вручил Овсянниковой бриллиантовое колье за восемь миллионов рублей.

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На размещенных кадрах видно, как исполнитель самостоятельно надевает драгоценность с массивным камнем на шею блогерши. «Я хотел бы, чтобы это ожерелье украсило тебя. Это вот так должно быть красиво. Изумруд, жемчуг, бриллианты», — высказался Киркоров.

В ноябре Филипп Киркоров ответил на слухи о новой пластике фразой «все натуральное». Певец заявил, что ему приходится носить черную повязку из-за удаленного зуба.

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      Екатерина Ештокина
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