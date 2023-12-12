Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров ответил на слухи о новой пластике фразой «все натуральное». Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Звездач».

Ранее журналисты заподозрили 56-летнего артиста в очередном хирургическом вмешательстве. Сообщалось, что артист посетил гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит» с черной повязкой у лица, которую он все время поправлял.

В свою очередь, певец заявил, что ему приходится носить данную вещь из-за удаленного зуба. «Никаких пластических операций. Не верьте сплетням. Я всегда сам скажу, когда у меня пластика. Мне скрывать от моих людей нечего», — объяснил он.

В мае Филипп Киркоров обратился к пластическому хирургу. В опубликованном в соцсетях видео певец предстал в обществе Тимура Хайдарова, клинику которого он повторно посетил. Артист и медик рассказали, что зрителей вскоре ждет «сенсация», однако не стали раскрывать подробности.

