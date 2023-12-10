Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:31, 10 декабря 2023Ценности

Киркорова заподозрили в новой пластике

Кадр: @fkirkorov

Журналисты заподозрили российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова в новой пластической операции. Соотвествующий пост появился в Telegram-канале «Звездач».

Репортеры обратили внимание на видео, которые опубликовал певец на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Известно, что 56-летний артист посетил гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит». Для мероприятия знаменитость выбрал черные брюки и кожаную куртку, отделанную белым мехом. Кроме того, он надел широкополую шляпу.

Авторы поста заметили, что на протяжении всех видео звезда постоянно поправлял у лица черную повязку, которая прикрывала его уши и подбородок.

В сентябре Филипп Киркоров показал тело на фоне слухов о проблемах после пластической операции. На размещенном видео артист предстал, сидя в машине в классическом костюме и футболке. Затем певец снял часть одежды, обнажив левую руку и продемонстрировав накачанные мышцы.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Израиля выразил Путину недовольство по позиции России

      Перечислены плюсы впервые использованных на СВО российских вертолетов Ка-52М

      Киркорова заподозрили в новой пластике

      Пашинян назвал неизбежным упразднение Нагорного Карабаха

      Марат Башаров собрался жениться в четвертый раз

      В Эстонии посетовали на сложность в сохранении единства ЕС

      Захарова назвала Европарламент «откровенно экстремистской площадкой»

      Раскрыто состояние пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков

      Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина из сектора Газа

      Власти Чехии отказали большинству желающих присоединиться к ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости