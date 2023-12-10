Киркорова заподозрили в новой пластике

Журналисты заподозрили российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова в новой пластической операции. Соотвествующий пост появился в Telegram-канале «Звездач».

Репортеры обратили внимание на видео, которые опубликовал певец на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Известно, что 56-летний артист посетил гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит». Для мероприятия знаменитость выбрал черные брюки и кожаную куртку, отделанную белым мехом. Кроме того, он надел широкополую шляпу.

Авторы поста заметили, что на протяжении всех видео звезда постоянно поправлял у лица черную повязку, которая прикрывала его уши и подбородок.

В сентябре Филипп Киркоров показал тело на фоне слухов о проблемах после пластической операции. На размещенном видео артист предстал, сидя в машине в классическом костюме и футболке. Затем певец снял часть одежды, обнажив левую руку и продемонстрировав накачанные мышцы.