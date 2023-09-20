Филипп Киркоров показал тело на фоне слухов о проблемах после пластики

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров показал тело на фоне слухов о проблемах после пластической операции у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующие кадры появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) доктора.

В размещенном видео артист предстал, сидя в машине, в классическом костюме и футболке. «Что с руками, Филипп? Ну-ка руки покажи. Говорят, ее ампутировали и пришили новую», — иронично заявил Хайдаров в видео. Затем певец снял часть одежды, обнажив левую руку и демонстрируя накачанные мышцы. «Это действительно красиво, это божественно красиво! Ну и что у меня с рукой?» — поинтересовался Киркоров.

Известно, что певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обвинила Филиппа Киркорова в обмане, так как, по ее мнению, у артиста начались серьезные проблемы с рукой после манипуляций. Слава обратилась к Киркорову и призвала его показать свою левую руку без бинтов и засветов. Исполнительница также предположила, что у певца может быть выгодная договоренность с врачом.

Ранее в сентябре Киркоров рассказал о страшных последствиях пластики Пугачевой. По словам артиста, 30 лет назад звезда решилась на хирургическое вмешательство за границей. Как утверждает Киркоров, после манипуляций она едва не ушла из жизни.