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14:51, 20 сентября 2023Ценности

Филипп Киркоров показал тело на фоне слухов о проблемах после пластики

Кадр: @fkirkorov

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров показал тело на фоне слухов о проблемах после пластической операции у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующие кадры появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) доктора.

В размещенном видео артист предстал, сидя в машине, в классическом костюме и футболке. «Что с руками, Филипп? Ну-ка руки покажи. Говорят, ее ампутировали и пришили новую», — иронично заявил Хайдаров в видео. Затем певец снял часть одежды, обнажив левую руку и демонстрируя накачанные мышцы. «Это действительно красиво, это божественно красиво! Ну и что у меня с рукой?» — поинтересовался Киркоров.

Известно, что певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обвинила Филиппа Киркорова в обмане, так как, по ее мнению, у артиста начались серьезные проблемы с рукой после манипуляций. Слава обратилась к Киркорову и призвала его показать свою левую руку без бинтов и засветов. Исполнительница также предположила, что у певца может быть выгодная договоренность с врачом.

Ранее в сентябре Киркоров рассказал о страшных последствиях пластики Пугачевой. По словам артиста, 30 лет назад звезда решилась на хирургическое вмешательство за границей. Как утверждает Киркоров, после манипуляций она едва не ушла из жизни.

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    Екатерина Ештокина
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