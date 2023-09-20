Слава обвинила Филиппа Киркорова в обмане после неудачной пластики

Слава заявила о проблемах Киркорова со здоровьем после пластики у Хайдарова

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обвинила исполнителя Филиппа Киркорова в обмане, так как, по ее мнению, у артиста начались серьезные проблемы с рукой после пластической операции у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка призналась, что не знает, почему ее коллега поддерживает врача. «Я знаю, что он ходит не к Тимуру на перевязки, это 100 процентов. Я не буду говорить, к какому врачу он ходит. У него с рукой очень большие проблемы, чем они закончатся...Не дай Бог плохим», — рассказала исполнительница.

Слава обратилась к Киркорову и призвала его показать свою левую руку без бинтов и засветов. Исполнительница также предположила, что у певца может быть выгодная договоренность с врачом: «Обманывать людей вот так. Я не знаю, может он (Киркоров — прим. «Ленты.ру») там в доле с ним (Хайдаровым — прим. «Ленты.ру»")».

22 июля Слава впервые публично рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург, а также продемонстрировала большие шрамы на теле.

Позже певица вышла на связь из стриптиз-клуба в нетрезвом виде и раскритиковала хирурга Тимура Хайдарова.