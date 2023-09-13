Пьяная Слава вышла на связь из стриптиз-клуба и обратилась к Хайдарову

Нетрезвая Слава вышла на связь из стриптиз-клуба и раскритиковала Хайдарова

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) вышла на связь из стриптиз-клуба в нетрезвом виде и раскритиковала хирурга Тимура Хайдарова, которого ранее обвинила в неудачной пластике. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка поведала, что, позволяя себе алкогольные напитки в заведениях с мужским стриптизом, снимает стресс после скандала с Хайдаровым. Исполнительница также опровергла слухи о том, что она употребляет запрещенные вещества.

«Вот так я снимаю свой стресс, без наркоты. Танцами! Девочки и ребята, танцуйте, любите и отдыхайте! Если про вас что-то говорят, пошли они все... Я все по правде. Я бухаю? Да, я бухаю! Я отдыхаю? Да, я отдыхаю! А этой твари [Хайдарову] — Бог ему судья», — высказалась певица.

22 июля Слава впервые публично рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле.

Позже Слава ответила на заявления Хайдарова о том, что она якобы вымогала у него деньги. В комментариях под одной из своих публикаций в соцсетях врач обвинил знаменитость, а также ее коллегу Любовь Успенскую в том, что они требовали у него крупную сумму. Слава, в свою очередь, уточнила, что действительно просила у доктора деньги в качестве компенсации за некачественное вмешательство, последствия которого ей пришлось исправлять у другого специалиста.

В сентябре Слава и Успенская отреагировали на интервью Хайдарова Собчак по поводу скандала.