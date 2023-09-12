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19:26, 12 сентября 2023Ценности

Слава и Успенская отреагировали на интервью Хайдарова Собчак по поводу скандала

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские певицы Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) и Любовь Успенская отреагировали на интервью звездного хирурга Тимура Хайдарова российской телеведущей Ксении Собчак по поводу скандала. Соответствующие комментарии появились в их Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Успенская заявила, что участники видео едят на деньги простых людей, и посоветовала им спуститься с небес.

«Ни один нормальный человек не будет оправдывать преступления и хамское отношение. Собчак уже везде отомстила: и меня выставила в свое время плохой матерью, не занимающейся своим ребенком. И Слава не раз по этой дамочке "проходилась". Теперь, видимо, мстит. Дайте время. Все окончательно встанет на свои места», — написала в своем блоге певица.

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В свою очередь, Слава дополнила, что Хайдаров лжет. «Ложь, лицемерие, грязь из ваших грязных уст, "господа"! У нас 102 пострадавшие женщины. Совести у вас нет и сердца. Мы действуем строго по закону. Доверившихся мне людей не бросаю и не брошу», — высказалась она.

В августе адвокат Славы раскрыла отсутствие официальной работы у хирурга Хайдарова. Юрист рассказала, что получила ответы на запросы о предоставлении медицинских документов из клиник, в которых звездный врач оперировал пациенток. По ее словам, в письмах от учреждений указано, что в архивах нет никакой информации о деятельности врача.

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    Екатерина Ештокина
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