Киркоров рассказал о страшных последствиях пластики Пугачевой

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров рассказал о страшных последствиях пластической операции певицы Аллы Пугачевой. Об этом он сообщил в выпуске программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».

По словам артиста, 30 лет назад звезда решилась на хирургическое вмешательство за границей. Как утверждает Киркоров, после манипуляций знаменитость едва не ушла из жизни.

«Великая певица наша, Алла Пугачева, она подписала бумаги и поняла, что если останется там, то ее не станет. Какая-то у нее очень серьезная чуйка. Она вернулась в Москву, и ее спасли доктора, слава тебе, Господи. Живет, здравствует, прекрасно выглядит. Дай Бог ей здоровья. Посмотри, как выглядит, — девчонка!» — восхитился он.

Помимо этого, Киркоров признался, что Пугачева следит за своей фигурой, вследствие чего выглядит значительно моложе своих лет. «Она вывела потрясающую формулу, что после 50 у нее пойдет обратный отчет. И следующее ей будет не 51, а 49. Мне это очень понравилось! И поэтому мне сегодня не 56, а 44!» — поделился он.

Ранее в сентябре Филипп Киркоров показал тело спустя месяцы после пластики у хирурга Тимура Хайдарова. В опубликованном видео певец продемонстрировал шесть кубиков пресса в области живота и упругую грудь. Кроме того, артист снял кепку, отметив, что у него сохранились натуральные седые волосы.