Собчак раскритиковала стиль Тины Канделаки

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала стиль телеведущей Тины Канделаки

Российская журналистка Ксения Собчак раскритиковала стиль телеведущей Тины Канделаки. На эту тему она высказалась на своем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Гостья выпуска Карина Нигай в ответ на вопрос ведущей заявила, что считает Канделаки стильной. Однако сама Собчак не согласилась с мнением блогерши и назвала наряды Канделаки «чудовищной безвкусицей». «Ты серьезно или потому что она твоя начальница?» — поинтересовалась она.

После этого Собчак принялась критиковать отдельные образы коллеги, назвав ее при этом полной женщиной. «С такой фигурой не надо носить укороченные скинни-джинсы (...) Вот другой лук вроде ничего, но ей с ее фигурой, когда ты невысокого роста и раздуваешь себя юбкой, и сверху еще удлиненный жакет. Это разве хорошо?» — отметила телевезда.

Ранее в декабре Тина Канделаки раскрыла секреты молодости. 48-летняя знаменитость рассказала, что уделяет особое внимание заботе о своей фигуре и полноценному домашнему бьюти-уходу.