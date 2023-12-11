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14:31, 11 декабря 2023Ценности

48-летняя Тина Канделаки раскрыла секреты молодости

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Телеведущая Тина Канделаки раскрыла секреты своей молодости. Запись появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость рассказала, что уделяет особое внимание заботе о своем теле и полноценному домашнему бьюти-уходу. При этом на вопрос одного из подписчиков, почему журналистка стремится выглядеть молодо, она ответила, что спорт, питание, сон и уход за собой — это ежедневная рутина.

«Мы ведь не задаемся вопросами: "Почему все хотят здоровые зубы? Зачем чистить зубы?". Еще 100 лет назад люди были без большей части зубов», — высказалась звезда.

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Помимо этого, Канделаки призналась, что каждый день утром и вечером увлажняет и питает кожу. Кроме того, она отметила эффективность использования масок и патчей два или три раза в неделю. Вдобавок телеведущая заявила, что прибегает к косметологическим инъекциям и пилингам.

«Здесь я полностью доверяю своему косметологу и моему бренду косметики. Пилинги делаю только химические, не признаю абразив, он сдирает верхний слой кожи. Все красное, шелушится», — предупредила она.

В ноябре Канделаки похвасталась на публике колье за 1,1 миллиона рублей. Во время съемок передачи «Лига городов» 48-летняя журналистка запечатлела себя на видео в данном украшении, выполненном в форме золотистой лилии на стебле.

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      Екатерина Ештокина
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