Экс-ведущий популярного шоу на НТВ раскритиковал свою замену в проекте

Экс-ведущий «За гранью» Соседов назвал говорящей головой сменившего его Еремеева

Известный российский журналист, музыкальный критик и бывший ведущий ток-шоу «За гранью» на телеканале НТВ Сергей Соседов высказался об актере и ведущем Тимуре Еремееве, сменившем его в передаче. В беседе с изданием StarHit он раскритиковал коллегу и назвал его говорящей головой.

«Никакой он не ведущий. Просто говорящая голова. Значит, он удобен, будет говорить то, что ему скажут. А я выражал свое мнение, поэтому меня убрали», — заявил экс-ведущий передачи. Журналист добавил, что, по его мнению, Еремеев не имеет никакого отношения к телевидению.

Соседов также заявил, что с новым ведущим в шоу не будет «публицистического блеска» и «подводных камней». «Когда вы озвучили мне имя ведущего, то просто стыдно стало. Так и напишите — мне стыдно, что после меня ставят ведущим такого человека», — заключил он.

О том, что Тимур Еремеев сменит Соседова на должности ведущего ток-шоу «За гранью», телеканал НТВ сообщил 18 декабря. Уточнялось, что у Соседова в декабре 2023 года закончился контракт. Однако бывший ведущий шоу, комментируя ситуацию, заявил, что его «просто выгнали из программы». Он также назвал решение канала не продлевать с ним контракт глупым и вздорным.