Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:03, 19 декабря 2023Силовые структуры

Совершившего ДТП в состоянии опьянения российского инспектора поместили в СИЗО

На Кубани суд арестовал инспектора ДПС, совершившего ДТП с летальным исходом

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд в Приморско-Ахтарске арестовал инспектора ДПС, подозреваемого в совершении ДТП с летальным исходом для одного из водителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Полицейский пробудет под стражей два месяца. О его аресте ходатайствовал следователь.

По данным следствия, утром 17 декабря 35-летний сотрудник ДПС из отдела полиции Приморско-Ахтарского района, управляя автомобилем Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с двигавшимся в том же направлении «ВАЗ 2107». В результате аварии водитель второй машины не выжил.

Ранее сотрудники ФСБ задержали полицейского, вымогавшего деньги за секс по просьбе знакомой.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин признал, что Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года. И обещал «не отдать свое»

      Две трети россиян выступили против запрета абортов

      Жители российского города-миллионника сообщили о громких звуках взрывов

      Россиянка взялась за нож и прогнала пытавшихся ее ограбить мужчин

      Объяснена загадочная эпидемия ожирения

      В России изменятся правила перелетов пассажиров с детьми

      Популярная юмористка словами «бухали как не в себя» описала старую работу

      Гражданина Грузии заочно осудили за расправу над россиянином 20-летней давности

      Совершившего ДТП в состоянии опьянения российского инспектора поместили в СИЗО

      Завод Hyundai в Петербурге собрались перезапустить как можно быстрее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости