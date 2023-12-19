Совершившего ДТП в состоянии опьянения российского инспектора поместили в СИЗО

На Кубани суд арестовал инспектора ДПС, совершившего ДТП с летальным исходом

Суд в Приморско-Ахтарске арестовал инспектора ДПС, подозреваемого в совершении ДТП с летальным исходом для одного из водителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Полицейский пробудет под стражей два месяца. О его аресте ходатайствовал следователь.

По данным следствия, утром 17 декабря 35-летний сотрудник ДПС из отдела полиции Приморско-Ахтарского района, управляя автомобилем Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с двигавшимся в том же направлении «ВАЗ 2107». В результате аварии водитель второй машины не выжил.

Ранее сотрудники ФСБ задержали полицейского, вымогавшего деньги за секс по просьбе знакомой.