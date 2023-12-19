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14:38, 19 декабря 2023Мир

Стали известны детали обмена Ярошенко на Рида

WSJ: при обмене Ярошенко на Рида была нарушена договоренность о телесъемке

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

При обмене российского летчика Константина Ярошенко на американского морпеха Тревора Рида в апреле 2022 года в Турции была нарушена договоренность о телесъемке. Детали обмена стали известны The Wall Street Journal.

«[Голос офицера] предупредил, что ни один из самолетов не получит разрешения на посадку, пока их экипажи не выполнят контрольный список, включающий фотографирование и отправку ему фотографий каждого пассажира на борту. Не должно быть никаких новостных камер, никаких задержек или изменений в расписании рейсов в последнюю минуту — и никакого оружия», — сказано в материале.

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      Виктория Кондратьева
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