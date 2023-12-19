Стало известно о планах ЦРУ добиться переговоров Израиля и ХАМАС

The Hill: директор ЦРУ Бернс обсуждал с Израилем переговоры с ХАМАС

Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился в Варшаве с директором израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа и чиновниками из Катара. Целью переговоров стала попытка добиться возобновления переговоров с исламистской группировкой ХАМАС по вопросу освобождения заложников. Об этом сообщает CBS News.

Издание напоминает, что встреча в подобном формате проходит уже не в первый раз. Предыдущие переговоры Израиля с ХАМАС зашли в тупик из-за вопроса о женщинах-заложниках, которых боевики ХАМАС считают военными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее стало известно, что власти Израиля и ХАМАС выразили готовность возобновить перемирие в секторе Газа. Однако уточняется, что в настоящее время между сторонами остаются разногласия, касающиеся деталей новой сделки.