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11:24, 19 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о снарядном голоде ВСУ под Донецком

Российский боец Грек рассказал о нехватке у ВСУ снарядов на донецком направлении

Фото: Thomas Peter / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов на донецком направлении. Об этом командир взвода российских артиллеристов с позывным Грек рассказал ТАСС.

По его словам, непрерывная работа российской артиллерии под Донецком мешает противнику проводить ответные действия. «Ощущается его усталость, подавленное состояние и снарядный голод», — рассказал боец.

Артиллерист уточнил, что ВСУ пытались наносить ответные удары, однако их интенсивность существенно сократилась из-за нехватки снарядов и контрбатарейной борьбы. Он подчеркнул эффективность работы российских самоходных установок 2С1 «Гвоздика» на переднем краю линии обороны.

Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал о попытках компенсировать дефицит артиллерийских снарядов производством дронов-камикадзе. Также он выразил надежду на собственное производство боеприпасов.

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      Юрий Леонов
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