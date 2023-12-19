Суд арестовал начальника самарского главка МЧС по делу о коррупции

Cуд арестовал начальника самарского главка МЧС Бойко по делу о коррупции

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника самарского главка МЧС Олега Бойко по делу о коррупции. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает РИА Новости.

По решению суда, на время расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере Бойко будет находиться в СИЗО. Срок ареста установлен до 15 февраля.

О задержании главы самарского ГУ МЧС стало известно 18 декабря. По предварительным данным, генерал-майор получил взяток на общую сумму в 25 миллионов рублей через компанию «Витязь», занимавшуюся пожарной безопасностью. Двое топ-менеджеров предприятия также были задержаны сотрудниками ФСБ по этому делу.