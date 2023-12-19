Суд арестовал захотевшего избить беременную русскую женщину рэпера

В Москве арестовали рэпера Закирова, захотевшего избить беременную русскую

Замоскворецкий суд Москвы арестовал рэпера Ислама Закирова, захотевшего избить беременную русскую женщину. Об этом сообщает ТАСС.

Таким желанием исполнитель поделился во время рэп-баттла. После этого его задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Ранее стало известно, что в отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили дело за публичное сожжение российского паспорта.