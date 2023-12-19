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00:19, 19 декабря 2023Силовые структуры

Суд арестовал захотевшего избить беременную русскую женщину рэпера

В Москве арестовали рэпера Закирова, захотевшего избить беременную русскую

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Замоскворецкий суд Москвы арестовал рэпера Ислама Закирова, захотевшего избить беременную русскую женщину. Об этом сообщает ТАСС.

Таким желанием исполнитель поделился во время рэп-баттла. После этого его задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Ранее стало известно, что в отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили дело за публичное сожжение российского паспорта.

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