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16:56, 14 декабря 2023Силовые структуры

В отношении певца Шарлота возбудили еще одно дело

В отношении певца Шарлота возбудили дело за сожжение российского паспорта

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили дело за публичное сожжение российского паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, дело возбудили по статье 325 («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия») УК РФ. В июне Шарлот выложил видео, на котором он сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию.

Ранее стало известно, что 2 декабря суд арестовал певца до 24 января 2024 года. В отношении него были возбуждены три уголовных дела. Артиста обвиняют в двух эпизодах по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») и одному по 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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