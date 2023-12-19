Телеведущий-итальянец приехал в Югру и высказался о морозах фразой «мамма миа»

Ведущий «Поедем, поедим!» Арнальди высказался о морозах Югры фразой «мамма миа»

Ведущий передачи «Поедем, поедим!» на телеканале НТВ Федерико Арнальди из Италии приехал в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра) и рассказал о морозах в этом регионе. Ролик он опубликовал в своем профиле в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На кадрах Арнальди спускается по уличной лестнице, позади него — покрытые снегом деревья. «Слава Богу, сегодня немного потеплее. Минус 35 [градусов]», — сказал на видео Арнальди. Он также описал погоду фразой «мамма миа» и рассмеялся.

Телеведущий отправился в ХМАО на съемки «Поедем, поедим!». В других публикациях в своем Instagram он поделился, что в этом регионе перенес мороз до минус 38 градусов. «Это было настоящее зимнее чудо с суровым морозом, но прекрасными видами и гостеприимными людьми. Я узнал, что ожог можно получить и на холоде, но согреться можно и яркими эмоциями», — описал он поездку.

Ранее Арнальди назвал абсурдом популярную русскую традицию. Телеведущий признался, что его представления о русской бане не совпали с действительностью.