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07:31, 19 декабря 2023Экономика

Россиянам назвали способы сторговаться при покупке авто с рук

Автоэксперт Рязанов посоветовал не торговаться за авто по телефону

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Первое, что необходимо запомнить в процессе приобретения автомобиля с пробегом у физического лица — никакие переговоры о стоимости авто и его состоянии не стоит вести по телефону, сказал технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов. Способы, которые могут помочь сторговаться при покупке машины с рук, он назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Прежде, чем обговаривать скидку, автоэксперт посоветовал тщательно осмотреть авто. В частности, сопоставить показатели одометра с реальным уровнем изношенности не только узлов и агрегатов, но и таких неочевидных деталей, как обивка сидений и коробки переключения передач, и других элементов салона.

Помните, что сбить цену без осмотра авто пытаются только перекупы, и таким образом можно отпугнуть продавца

Максим Рязановавтоэксперт

Перед осмотром автомобиля собеседник «Ленты.ру» также рекомендовал проверить его на юридическую чистоту и техническое состояние при помощи различных сервисов. В таком случае можно будет задать владельцу при встрече все интересующие вопросы даже о незначительных поломках и попробовать «сбить» цену, если тот о чем-то умолчал.

«Однако стоит отметить, что на ликвидные автомобили обычно снизить ценник не удается, так как у них хорошее состояние, небольшой пробег, а также высокий спрос на вторичном рынке. Именно поэтому стоит подбирать автомобиль на площадках официальных дилеров, специализирующихся на автомобилях с пробегом. Там риски приобрести авто со скрытыми дефектами гораздо ниже, так как ритейлер заботится о своей репутации и вряд ли будет ею рисковать из-за нескольких тысяч рублей», — заключил Рязанов.

Ранее технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев рассказывал, как правильно завести машину-автомат в мороз.

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      Екатерина Смирная
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