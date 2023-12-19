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13:53, 19 декабря 2023Экономика

Россиянам назвали минимальную цену бутылки хорошего вина

Глава ЦИФРРА Дробиз назвал 300 рублей минимальной ценой бутылки хорошего вина

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Сегодня минимальная цена бутылки хорошего вина составляет примерно 300 рублей, сообщил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Стоимость напитка он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Недорогое вино в России стоит в пределах 300 рублей. Оно вполне качественное, вполне хорошее. Все, что дороже 300, уже можно считать дорогим», — поделился Дробиз.

Однако в 2024 году цены на вино изменятся, прогнозирует он. Импортные напитки в ценовой категории 300-500 рублей подорожают из-за повышения ставки таможенных пошлин примерно на 300 рублей и станут дороже 700 рублей. Российское вино тоже подорожает из-за повышения ставки акциза в три раза с 1 мая, полагает собеседник «Ленты.ру». По его оценкам, бутылка отечественного напитка, которая сегодня стоит 180-200 рублей, летом следующего года будет стоить примерно 280-300 рублей.

Ранее сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в Россию Simple Group Максим Каширин предупредил, что в течение следующего года с полок российских магазинов начнет исчезать дешевое импортное вино стоимостью до 700 рублей.

Правительство решило поднять ставки таможенных пошлин на импортные вина в июле 2023 года в ответ на западные санкции. С 1 августа 2023 года их размер составляет 20 процентов вместо действовавших ранее 12,5 процента. С 1 мая 2024 года акциз на литр вина поднимется с 36 до 108 рублей — показатель вырастет сразу в три раза.

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      Екатерина Смирная
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