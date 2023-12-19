Россиянам назвали минимальную цену бутылки хорошего вина

Глава ЦИФРРА Дробиз назвал 300 рублей минимальной ценой бутылки хорошего вина

Сегодня минимальная цена бутылки хорошего вина составляет примерно 300 рублей, сообщил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Стоимость напитка он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Недорогое вино в России стоит в пределах 300 рублей. Оно вполне качественное, вполне хорошее. Все, что дороже 300, уже можно считать дорогим», — поделился Дробиз.

Однако в 2024 году цены на вино изменятся, прогнозирует он. Импортные напитки в ценовой категории 300-500 рублей подорожают из-за повышения ставки таможенных пошлин примерно на 300 рублей и станут дороже 700 рублей. Российское вино тоже подорожает из-за повышения ставки акциза в три раза с 1 мая, полагает собеседник «Ленты.ру». По его оценкам, бутылка отечественного напитка, которая сегодня стоит 180-200 рублей, летом следующего года будет стоить примерно 280-300 рублей.

Ранее сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в Россию Simple Group Максим Каширин предупредил, что в течение следующего года с полок российских магазинов начнет исчезать дешевое импортное вино стоимостью до 700 рублей.

Правительство решило поднять ставки таможенных пошлин на импортные вина в июле 2023 года в ответ на западные санкции. С 1 августа 2023 года их размер составляет 20 процентов вместо действовавших ранее 12,5 процента. С 1 мая 2024 года акциз на литр вина поднимется с 36 до 108 рублей — показатель вырастет сразу в три раза.

