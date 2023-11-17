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14:13, 17 ноября 2023Экономика

Госдума утвердила трехкратное увеличение акцизов на вино

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении акцизов на вино

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об увеличении акцизов на вино и табак в следующем году. Из текста закона следует, что ставка акциза на табак вырастет с 1 января следующего года, а на вина — с 1 мая.

Корректировки, внесенные в Налоговый кодекс, предполагают увеличение акциза на табак до 4448 рублей за килограмм в следующем году (с 4116 рублей сейчас), до 4626 рублей — в 2025-м, и до 4811 — в 2026 году.

Акцизы на вино в следующем году вырастут до 108 рублей (против 34 рублей на данный момент), в 2025-м — до 112 рублей, и до 116 рублей — в 2026 году. Поднять намереваются и акциз на игристые напитки: если сейчас он составляет 45 рублей на литр, то в следующем году увеличится до 141, еще через год — до 147 рублей, и достигнет 153 рублей к 2026 году.

Из пояснительной записки следует, что мера поможет дополнительно привнести в бюджет 22,6 миллиарда рублей от винных акцизов в 2024 году и 29,8 миллиарда рублей — через три года.

С инициативой увеличения акцизов на вино правительство выступило в сентябре текущего года. Отмечалось, что нововведения затронут виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, а также виноматериалы (за исключением крепленого вина наливом).

Предыдущий закон о внеплановом увеличении акцизов на сигареты и алкоголь был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2023 года. Тогда планировалось, что к 2026 году акциз на табак составит 4671 рубль за килограмм.

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      Лилиана Набиуллина
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