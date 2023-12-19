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21:38, 19 декабря 2023Экономика

Цены на куриные яйца в Приангарье зафиксируют до 1 апреля 2024 года

Цены на куриные яйца в Иркутской области зафиксируют до 1 апреля 2024 года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Иркутской области производители зафиксируют цены на ряд категорий куриных яиц до 1 апреля следующего года. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев, передает ТАСС.

По словам главы региона, средние потребительские цены на яйцо в Иркутской области, согласно данным Росстата, с начала года увеличились на 38,7 процента, в СФО — 46,6 процента.

Уточняется, что в октябре 2023 года рост цен на яйцо наблюдается в 47 регионах России. Основной фактор, влияющий на стоимость, — удорожание корма.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее заявила о возбуждении дел в отношении четырех региональных производителей куриных яиц. Так, единовременное повышение цен выявили со стороны крымских производителей яиц «Партизан» и СП «Октябрьское». В действиях поставщиков обнаружили признаки картельного сговора, отметили в ведомстве.

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      Юлия Мискевич
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