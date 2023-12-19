Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:22, 19 декабря 2023Бывший СССР

Украинский беспилотник упал на крышу супермаркета в Горловке

Мэр Приходько: дрон ВСУ упал на крышу супермаркета в центре Горловки и взорвался

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на крышу супермаркета в центре Горловки в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Он отметил, что после падения на кровлю здания украинский дрон взорвался. По словам градоначальника, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Донецке кассетный снаряд ВСУ упал во двор больницы. Уточнялось, что в результате пострадали две женщины, одна из которых получила ранение в бедро.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин словом «переиграли» оценил действия Запада на Украине в 2014 году

      Украинский беспилотник упал на крышу супермаркета в Горловке

      28-летняя блогерша показала седые волосы на камеру и была обругана в сети

      Следствие направило в суд ходатайство об аресте начальника самарского главка МЧС

      Мишустин заявил о дедолларизации расчетов России и Китая

      Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе после ограничений на полеты

      В России резко подорожает уборка снега

      Издательство «Захаров» с книгами Акунина будут брать штурмом

      Пьяный европеец набросился на полицейского в самолете и попал на видео

      Участница популярного шоу на ТНТ высказалась о постановках на проекте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости