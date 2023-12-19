Украинский беспилотник упал на крышу супермаркета в Горловке

Мэр Приходько: дрон ВСУ упал на крышу супермаркета в центре Горловки и взорвался

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на крышу супермаркета в центре Горловки в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Он отметил, что после падения на кровлю здания украинский дрон взорвался. По словам градоначальника, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Донецке кассетный снаряд ВСУ упал во двор больницы. Уточнялось, что в результате пострадали две женщины, одна из которых получила ранение в бедро.