Mash: в Донецке кассетный снаряд ВСУ упал во двор больницы

В Донецке кассетный снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал во двор больницы. Об этом сообщает «Mash на Донбассе».

По информации Telegram-канала, пострадали две женщины. Их занесли в больницу на носилках. Одну из женщин ранили в бедро.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли здания школы и детского сада в Донецке. Снарядами повреждено остекление школы №98 и детского сада №249. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточняло, что украинские военные используют в том числе и кассетные боеприпасы.