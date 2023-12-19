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12:26, 19 декабря 2023Бывший СССР

В Донецке кассетный снаряд ВСУ упал во двор больницы

Mash: в Донецке кассетный снаряд ВСУ упал во двор больницы

Фото: Reuters

В Донецке кассетный снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал во двор больницы. Об этом сообщает «Mash на Донбассе».

По информации Telegram-канала, пострадали две женщины. Их занесли в больницу на носилках. Одну из женщин ранили в бедро.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли здания школы и детского сада в Донецке. Снарядами повреждено остекление школы №98 и детского сада №249. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточняло, что украинские военные используют в том числе и кассетные боеприпасы.

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      Анастасия Яланская
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