Украинские военные обстреляли школу и детский сад в Донецке

Вооруженные силы Украины обстреляли здания школы и детского сада в Донецке

Украинские военные обстреляли здания школы и детского сада утром во вторник, 5 декабря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он рассказал, что утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Кировскому району на юго-западе Донецка. Снарядами повреждено остекление детского сада № 249 и школы № 98.

Кулемзин уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Также представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в своем Telegram-канале, что на 10:00 5 декабря ВСУ выпустили более 50 боеприпасов калибра 155 миллиметров. Украинские военные используют в том числе и кассетные боеприпасы.

Ранее украинские военные едва не попали снарядами в храм в Харьковской области, в котором находились люди. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.