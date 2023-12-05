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11:14, 5 декабря 2023Бывший СССР

Украинские военные обстреляли школу и детский сад в Донецке

Вооруженные силы Украины обстреляли здания школы и детского сада в Донецке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские военные обстреляли здания школы и детского сада утром во вторник, 5 декабря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он рассказал, что утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Кировскому району на юго-западе Донецка. Снарядами повреждено остекление детского сада № 249 и школы № 98.

Кулемзин уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Также представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в своем Telegram-канале, что на 10:00 5 декабря ВСУ выпустили более 50 боеприпасов калибра 155 миллиметров. Украинские военные используют в том числе и кассетные боеприпасы.

Ранее украинские военные едва не попали снарядами в храм в Харьковской области, в котором находились люди. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

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      Юрий Леонов
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