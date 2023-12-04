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23:47, 4 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ едва не попали снарядами в заполненный людьми храм в Харьковской области

Ганчев: ВСУ едва не попали снарядами в храм в селе Николаевка во время службы

Фото: RFE/RL/Serhil Nuzhnenko / Reuters

Снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) едва не угодили в храм в селе Николаевка (Харьковская область), который был заполнен людьми. В это время там проходила служба, рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Батюшка проводил Божественную литургию. Прилеты были недалеко от церкви. Никто не пострадал. К сожалению, это не первый случай, когда ВСУ целенаправленно обстреливают нашу территорию. В первую очередь страдает мирная инфраструктура», — заявил Ганчев.

Помимо этого инцидента, по информации главы администрации Харьковской области, под обстрелы попало село Ольшана Купянского района. В результате несколько домостроений были разрушены, большинство жителей эвакуированы.

Ранее Ганчев заявил, что ВСУ уничтожают подземные коммуникации в Харьковской области, роя траншеи. Он подчеркнул, что ситуация на харьковском направлении находится под контролем российских сил.

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      Александра Синицына
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