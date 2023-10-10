В Харьковской области заявили об уничтожении коммуникаций бойцами ВСУ

Ганчев: ВСУ уничтожают коммуникации в Харьковской области, роя траншеи

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают подземные коммуникации в Харьковской области, роя траншеи, чтобы создать оборонительные укрепления в населенных пунктах региона. Об этом заявил глава администрации области Виталий Ганчев в Telegram-канале.

«Траншеи роют в крупных населенных пунктах на центральных улицах, уничтожая при этом подземные коммуникации», — говорится в публикации.

Ганчев подчеркнул, что ситуация на харьковском направлении под контролем российских сил. По его словам, ВСУ не имеют возможности пополнять запасы боеприпасов. Войска России наносят точные удары по основным путям снабжения украинский военных, отметил он.

Ранее стало известно о переходе в наступление российскими военнослужащими у Купянска и Лимана, а также на запорожском и южно-донецком направлениях. Уточнялось, что силам РФ удалось захватить ряд позиций ВСУ на границе Харьковской области и Луганской народной республике в районе Лимана Первого и Синьковки.