Траты американца на небольшую продуктовую корзину разозлили пользователей сети

Пользователь Reddit из США показал, сколько тратит на небольшую продуктовую корзину. Его история разозлила многих пользователей сети.

Автор поста показал продукты, которые он купил за 52 доллара (4,7 тысячи рублей). На снимке видно, что за эту сумму мужчина купил две упаковки салата айсберг, упаковку шпината, грибы, связку бананов, мед, майонез, взбитые сливки, тыквенные семечки, горох, сухари, йогурт, креветки и лапшу. «Сложно правильно питаться, так как я очень мало зарабатываю», — подписал пост американец.

В комментариях пользователи возмутились высоким ценам на продукты. По мнению некоторых их них, подобный набор продуктов должен стоить около 30 долларов (2,7 тысячи рублей). «Это безумие, как мало продуктов можно купить на эту сумму», «Величайшая страна в мире, живущая как страна третьего мира», «Два года назад на эти деньги можно было бы купить в два раза больше продуктов», — написали комментаторы под постом.

Ранее американец под ником @dilfboobiea раскрыл в TikTok ежемесячные расходы и возмутил сеть. Он рассказал, что тратит в месяц почти всю свою зарплату и не имеет возможности откладывать деньги.