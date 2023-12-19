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16:00, 19 декабря 2023Силовые структуры

Устроивших дебош в посольстве Кении бездомных арестовали на десять суток

В Москве арестовали на 10 суток бездомных, устроивших дебош в посольстве Кении

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы арестовал на десять суток двоих бездомных, проникнувших в здание посольства Кении. Об этом сообщает ТАСС.

Суд рассмотрел дело об административном нарушении по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ и назначил административный арест каждому.

Ранее стало известно, что бездомные устроили дебош в посольстве Кении в Москве. Они прошли по второму этажу здания, осмотрели залы, комнаты и кухню и везде оставили беспорядок. Непрошеные гости курили в помещениях и съели оставленные сотрудниками посольства продукты.

Вскоре полицейские задержали нарушителей. Ими оказались 26-летняя уроженка Тольятти и 53-летний москвич.

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      Екатерина Кашурникова
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