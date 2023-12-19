Бездомные дернули дверь в Москве и устроили дебош в посольстве

«112»: двое бездомных дернули дверь в Москве и устроили дебош в посольстве Кении

Двое бездомных дернули дверь, оборудованную магнитным замком в Москве, и устроили дебош в посольстве Кении. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, непрошеные гости прогулялись по второму этажу резиденции, осмотрели залы, комнаты, кухню и везде оставили беспорядок. Бездомные курили в помещениях и съели оставленную сотрудниками посольства еду.

Сотрудникам полицейского полка по охране диппредставительств удалось задержать парочку. Ими оказались 26-летняя жительница Тольятти и 53-летний москвич.

Бездомным выписали административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Хамовнический суд вскоре определит для них наказание.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае школьники толпой напали на бездомного и жестоко его избили. На него несовершеннолетним пожаловалась подруга, по версии девочки, мужчина неприлично ее обозвал. Спасти жизнь россиянина медикам тогда не удалось.