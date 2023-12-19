Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:44, 19 декабря 2023Россия

Бездомные дернули дверь в Москве и устроили дебош в посольстве

«112»: двое бездомных дернули дверь в Москве и устроили дебош в посольстве Кении

Фото: Aleksei Golovanov / Globallookpress.com

Двое бездомных дернули дверь, оборудованную магнитным замком в Москве, и устроили дебош в посольстве Кении. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, непрошеные гости прогулялись по второму этажу резиденции, осмотрели залы, комнаты, кухню и везде оставили беспорядок. Бездомные курили в помещениях и съели оставленную сотрудниками посольства еду.

Сотрудникам полицейского полка по охране диппредставительств удалось задержать парочку. Ими оказались 26-летняя жительница Тольятти и 53-летний москвич.

Бездомным выписали административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Хамовнический суд вскоре определит для них наказание.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае школьники толпой напали на бездомного и жестоко его избили. На него несовершеннолетним пожаловалась подруга, по версии девочки, мужчина неприлично ее обозвал. Спасти жизнь россиянина медикам тогда не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Сдвиг будет не в лучшем смысле» Президент Чехии предсказал развитие конфликта на Украине

      «Глава ГУР обещал, что сезон в Крыму застанем» Боец ВСУ раскрыл подробности неудачного контрнаступления

      Подруга «Пухляша из клипа Little Big» рассказала о последней встрече с танцором

      Хоккеист «Колорадо» рассказал о русской банде в клубе

      В США назвали главные приоритеты по Украине

      Главу офиса Зеленского заподозрили в создании коррупционной системы на Украине

      Чистка зубов снизила риск пневмонии

      Популярная певица нашла способ публично отомстить бывшему мужу

      Бездомные дернули дверь в Москве и устроили дебош в посольстве

      Россиян предупредили о неожиданной опасности новогодних елок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости