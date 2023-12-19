В Британии признали мощный удар по Зеленскому из-за ситуации на фронте
Сокращение масштабов боевых операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило президента республики Владимира Зеленского под мощный удар. Об этом сообщает британское издание Daily Express (DE), связывая происходящее с уменьшением военной помощи для Киева от западных стран.
«Зеленский оказался под огромным ударом после того, как уменьшение иностранной помощи вынудило Украину сократить военные операции в войне с Россией», — указано в статье. Отмечается, что союзники не могут обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов на Украину, из-за чего ВСУ испытывают дефицит. Все четче видна перспектива победы России над Западом в битве на истощение, и это «вызывает тревогу».
Ранее агентство Bloomberg привело данные, согласно которым ВСУ не смогут наступать даже в случае получения помощи от союзников. В этой связи США и ЕС не верят, что выделение военной поддержки хотя бы в какой-то форме приведет к существенному прорыву Украины на поле боя.