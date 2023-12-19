DE: сокращение масштабов боевых операций ВСУ поставило Зеленского под удар

Сокращение масштабов боевых операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило президента республики Владимира Зеленского под мощный удар. Об этом сообщает британское издание Daily Express (DE), связывая происходящее с уменьшением военной помощи для Киева от западных стран.

«Зеленский оказался под огромным ударом после того, как уменьшение иностранной помощи вынудило Украину сократить военные операции в войне с Россией», — указано в статье. Отмечается, что союзники не могут обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов на Украину, из-за чего ВСУ испытывают дефицит. Все четче видна перспектива победы России над Западом в битве на истощение, и это «вызывает тревогу».

Ранее агентство Bloomberg привело данные, согласно которым ВСУ не смогут наступать даже в случае получения помощи от союзников. В этой связи США и ЕС не верят, что выделение военной поддержки хотя бы в какой-то форме приведет к существенному прорыву Украины на поле боя.