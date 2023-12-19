Въехавшим в ЕС из России водителям разрешили перерегистрировать автомобили

ЕС разрешил поменять номерные знаки водителям, въехавшим из России до 19 декабря

Водителям из России, въехавшим на территорию Евросоюза (ЕС) до 19 декабря 2023 года, разрешат поменять номерные знаки на европейские. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

Уточняется, что ЕС решил смягчить введенные ранее ограничения, касающиеся транспорта и личных вещей, в том числе одежды. В частности, был снят запрет на въезд из России автомобилей, принадлежащих гражданам Евросоюза, и машин с дипломатическими номерными знаками.

Ранее Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций вечером 18 декабря. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал новый пакет санкций четким посланием, смысл которого кроется в том, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине.