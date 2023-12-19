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00:59, 19 декабря 2023Путешествия

Въехавшим в ЕС из России водителям разрешили перерегистрировать автомобили

ЕС разрешил поменять номерные знаки водителям, въехавшим из России до 19 декабря

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Водителям из России, въехавшим на территорию Евросоюза (ЕС) до 19 декабря 2023 года, разрешат поменять номерные знаки на европейские. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

Уточняется, что ЕС решил смягчить введенные ранее ограничения, касающиеся транспорта и личных вещей, в том числе одежды. В частности, был снят запрет на въезд из России автомобилей, принадлежащих гражданам Евросоюза, и машин с дипломатическими номерными знаками.

Ранее Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций вечером 18 декабря. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал новый пакет санкций четким посланием, смысл которого кроется в том, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине.

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      Марина Совина
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